72-Jährige Ladenburgerin auf Trickbetrug reingefallen

Ladenburg. Eine 72-jährige aus Ladenburg ist am Montag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau gegen 10.30 Uhr eine Whats-App Nachricht, welche angeblich von ihrer Tochter mit einer "neuen" Nummer geschickt wurde. Die angebliche Tochter bat um die Begleichung einer offenen Rechnung. Im Glauben daran, ihrer Tochter zu

helfen, überwiesen die Eltern daraufhin einen Betrag von mehreren hundert Euro an ein Konto, das der Betrüger ihnen mitteilte. Als das Ehepaar am Abend mit der echten Tochter telefonierte, stellten diese den Betrug fest.

