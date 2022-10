72-jährige Fahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Schifferstadt. In Schifferstadt ist eine 72-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmorgen mit einer Fußgängerin kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, überquerte eine 69-jährige Fußgängerin gegen 09.50 Uhr die Einfahrt zu einem Supermarktparkplatz, als diese mit dem Pkw zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß, am Waldspitzweg in Richtung Salierstraße, zog sich die Fußgängerin eine Platzwunde am Kopf zu. Die Frau wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235 4950 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1