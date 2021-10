71-jähriger Sportwagenfahrer verliert Kontrolle in Hockenheim - 100 000 Euro Sachschaden

Hockenheim. Ein 71-jähriger Sportwagenfahrer hat am Samstagvormittag im Ausfahrtsbereich des Hockenheimrings einen schweren Verkehrsunfall mit einer Sachschadenhöhe von 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Mann gegen 11.25 Uhr die Continentalstraße in Richtung der Continentalbrücke. Den ersten Ermittlungen zu Folge, soll der Mann beschleunigt haben, in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren und in die Leitplanke gekracht sein. Von dort aus soll das Auto erst nach etwa 150 Meter zum Stehen gekommen sein. Durch den Aufprall wurde ein hinter der Leitplanke befindlicher Zaun beschädigt, der wiederum auf zwei dort geparkte Autos fiel. Der 71-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Da der Sportwagen nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1