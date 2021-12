700 Polizisten finden bei Razzia kiloweise Drogen

Rhein-Neckar. Nach monatelangen Ermittlungen ist den Justizbehörden in der Pfalz ein Schlag gegen einen Kreis von mutmaßlichen Rauschgifthändlern gelungen. Elf Verdächtige sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft. Das hat Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Mittwoch in Frankenthal mitgeteilt. Ermittelt hatte seine Behörde gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz, dem Landeskriminalamt und dem Frankfurter Zollfahndungsamt. Es geht um den dringenden Verdacht des bandenmäßigen Handels mit großen Mengen an Cannabis und Kokain. Zudem sollen Gelder aus den Drogengeschäften gewaschen worden sein.

Kiloweise Kokain (Symbolbild) sollen die Verdächtigen vertrieben haben.

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt weiter mitteilte, seien am Dienstag zeitgleich mehr als 700 Kräfte der Polizei mit Durchsuchungsbeschlüssen an 49 Wohn- und Geschäftsanschriften im Einsatz gewesen. Es ging dabei um Objekte im Rhein-Pfalz-Kreis, in Ludwigshafen, Haßloch, Frankenthal, Speyer, Viernheim (Hessen), Mannheim, Brühl und Wilhelmsfeld (Baden-Württemberg).

Dem Zugriff am Dienstag gingen nach Angaben der Behörden Ermittlungen von mehreren Monaten voraus. Die Erkenntnisse der Justiz stammen demnach aus entschlüsselten Daten von sogenannten kryptierten Mobiltelefonen, die sich durch ein bestimmtes Betriebssystem selbst vor Standortermittlungen und Lauschangriffen schützen. Den Ermittlern ist es offenbar gelungen, das Netzwerk zu infiltrieren und umfangreiche Maßnahmen einzuleiten.

Luxusgüter sichergestellt

Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten Amphetamin, Cannabis und Kokain sowie Grundstoffe zur Herstellung von Rauschgift im vierstelligen Kilogrammbereich eingeführt, hergestellt und damit gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen am Dienstag wurden beispielsweise 15 Kilogramm Cannabis, etwa neun Kilogramm Amphetamin und ungefähr zwei Kilogramm Haschisch entdeckt, hieß es.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen fünf der Beschuldigten vor allem im Bereich Vorderpfalz mit mehreren Tausend Kilogramm Cannabis und mehreren Dutzend Kilogramm Kokain gehandelt haben. Nach den Durchsuchungen seien die drei 35-Jährigen sowie ein 36 und zwei 38 Jahre alte Verdächtige festgenommen worden. Außerdem wurde ein 49-Jähriger festgenommen. Darüber hinaus wurden sieben weitere tatverdächtige Männer im Alter zwischen 29 und 63 Jahren vorläufig festgenommen, sechs von ihnen kamen in U-Haft. Nach einem Verdächtigen wird noch gefahndet.

Den Angaben zufolge stellten die Beamten auch eine Indoorplantage und mehrere Waffen, darunter Schreckschusspistolen und eine Machete, sicher. Außerdem wurden laut Mitteilung sieben hochwertige Fahrzeuge, Luxusuhren und Schmuck vorläufig beschlagnahmt. Außerdem wurden Bankkonten gepfändet und Immobilien mit Sicherungshypotheken belegt. Es bestehe der Verdacht, dass diese Gegenstände, Konten und Immobilien im Gesamtwert von 7,8 Millionen Euro aus dem Handel mit Betäubungsmitteln finanziert worden sind.

Neben den genannten Kräften waren auch speziell ausgebildete Experten des Bundeskriminalamtes und der Steuerfahndung im Einsatz. Auch die Bundespolizei war an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.