A6/Lorsch. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag den Dieseltank eines auf einem Rastplatz bei der A 67 abgestellten Lastwagens ausgepumpt. Wie die Polizei mitteilte, parkte das Fahrzeug auf dem Parkplatz in Höhe Lorsch in Fahrtrichtung Viernheim, als die Täter etwa 700 Liter Diesel abgezapft haben. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.