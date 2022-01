700 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Biblis

Biblis. Bei einem Scheunenbrand in Biblis (Kreis Bergstraße) ist ein Schaden von bis zu 700 000 Euro entstanden. Ein Zeuge bemerkte den Brand am Sonntagmorgen im Ortsteil Nordheim und meldete ihn der Polizei, wie ein Sprecher mitteilte. Insgesamt 100 Einsatzkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Silo konnten sie so verhindern. Ersten Einschätzungen der Beamten zufolge befanden sich in der Scheune 2000 Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Brandursache blieb bislang unklar.

