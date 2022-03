70-Jähriger verstirbt nach Motorradunfall in Fürth

Fürth. Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der B38 bei Fürth verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige von Fürth-Krumbach in Richtung Gumpener Kreuz unterwegs gewesen. In einer Kurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Dadurch kam er zu Fall und rutschte über die Fahrbahn in einen angrenzenden Graben.

Ein Rettungshubschrauber flog den 70-Jährigen in das Klinikum Darmstadt, wo er aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Sonntagnachmittag verstarb.