70-Jähriger stirbt im Krankenhaus nach Unfall auf B44 bei Bobstadt

Bürstadt. Der 70-Jährige ist nach dem schweren Unfall auf der B44 bei Bobstadt (wir berichteten) an seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, starb der verunglückte Fahrer des Transporters am Dienstagabend in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt weiter bezüglich der Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler davon aus, dass an dem Verkehrsunfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt war.

