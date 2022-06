70-jähriger Rennradfahrer in Weingarten verletzt

Weingarten. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Weingarten (Pfalz) ist ein 70-Jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Anwohnerin rückwärts in den Hof ihres Anwesens in der Hauptstraße einfahren und scherte dafür auf die Straße aus. Durch geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand übersah sie eine Gruppe von sieben Rennradfahrern. Darunter der 70-Jährige, der erschrocken dem Fahrzeug auswich und dabei sein Gleichgewicht verlor und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen transportierte ihn der Rettungsdienst in ein Ludwigshafener Krankenhaus.

