70-Jähriger erfasst Schulkind am Zebrastreifen in Speyer

Speyer. Ein neunjähriges Mädchen ist in Speyer auf dem Weg zur Schule beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen am Montag gegen 7.45 Uhr auf dem Weg zur Schule, als sie in der Zeppelinstraße einen Zebrastreifen überquerte. Ein 70 Jahre alter Autofahrer übersah das Mädchen dabei. "Es kam zu einem leichten Zusammenstoß", schreibt die Polizei weiter in der Meldung. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte das Mädchen zur Untersuchung in eine Klinik. Sie verletzte sich leicht am Bein. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

