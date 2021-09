70-Jährige verwechselt Gas- mit Bremspedal und erfasst Pedelec-Fahrer

Wiesloch. Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wiesloch einen 61-jährigen Pedelec-Fahrer mit ihrem Fahrzeug erfasst. Nach Angaben der Polizei verwechselte die Seniorin beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. Durch die plötzliche Beschleunigung verlor sie die Kontrolle über den Wagen, kollidierte mit dem 61-jährigen, der zu Boden stürzte. Im Anschluss prallte die 70-Jährige mit ihrem Auto an die Hauswand des Marktes.

Durch den Sturz und den Aufprall an der Gebäudemauer wurden sowohl der Pedelec-Fahrer als auch die Unfallverursacherin verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Während sich der Schaden an der Gebäudemauer auf rund 10 000 Euro beläuft, werden die Schäden am Pkw und am Pedelec mit je etwa 2500 Euro beziffert. (mit mik)