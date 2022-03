Dossenheim. Eine 70-Jährige aus Dossenheim ist am Montag Opfer eines Trickbetrügers geworden. Nach Angaben der Polizei gab sich der Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behauptete, ihre Zugangsdaten schnellstmöglich zu benötigen. Jemand würde versuchen, unberechtigt Geld von dem Bankkonto der 70-Jährigen abzuheben. Dass die Person am Telefon genau dies abzielte, ahnte die Frau nicht und gab ihre sensiblen Daten preis. Der Betrüger hob insgesamt 27.000 Euro von ihrem Konto ab.

