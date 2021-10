70-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Bobenheim-Roxheim. Eine 70-jährige Radfahrerin hat beim Zusammenstoß mit einem PKW mindestens eine Fraktur erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Radfahrerin am Freitag gegen 11.30 Uhr am Kreisverkehr im Bereich des Einkaufszentrums an der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim die Straße an der Überquerungshilfe überqueren und wurde dabei von einer 83-jährigen Autofahrerin angefahren. Die Radfahrerin wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 zu wenden.