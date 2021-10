7-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hettenleidelheim. Bei einem Verkehrsunfall in Hettenleidelheim wurde am Samstagmittag ein 7-jähriges Kind schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei überquerte der Junge mit seinem Cityroller im Einmündungsbereich Hauptstraße/ Brunnenwiesenstraße die Fahrbahn, als er von dem Fahrzeug einer 92-Jährigen erfasst wurde. Der 7-Jährige soll mehrere Knochenbrüche erlitten haben. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Gegen die 92-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

