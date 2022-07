7-Jährige muss nach Badeunfall in Weinheim reanimiert werden - Zeugen gesucht

Weinheim. Bei einem Badeunfall in einem Freizeitbad in Weinheim ist ein 7-jähriges Mädchen am Sonntagnachmittag wiederbelebt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte gegen 15.30 Uhr ein Badegast des Schwimmbads in der Waidallee das Mädchen, das im Nichtschwimmerbereich des Wellenbeckens regungslos unter Wasser lag. Er zog das Mädchen sofort aus dem Wasser und verständigte die Bademeister. Diese begannen, das Mädchen zu reanimieren. Eine alarmierte Notärztin übernahm die Reanimation. Nachdem das Mädchen wiederbelebt war, wurde sie in eine Klinik eingeliefert.

Die näheren Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.