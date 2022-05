Heidelberg. Am Donnerstagabend hat sich in einem 79 Parteienhaus in der Blüchnerstraße ein Brand entwickelt, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt worden ist. Angaben der Polizei zufolge ist der 69-jährige Mann am Freitagvormittag in einer Klinik verstorben.

