Speyer. Ein stark alkoholisierter Mann ist in Speyer in ein parkendes Auto gefahren. Der Mann musste am Montagnachmittag einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und kollidierte in der Folge mit dem geparkten Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, stellten Beamten bei dem 69-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,6 Promille fest, nachdem sie zuvor Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen hatten.

