Heidelberg. Wie wir bereits berichteten, hat sich am Donnerstagabend in einem 79 Parteienhaus in der Blüchnerstraße ein Brand entwickelt, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt worden ist. Angaben der Polizei zufolge ist der 69-jährige Mann am Freitagvormittag in einer Klinik verstorben.

