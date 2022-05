68-Jähriger alkoholisiert und ungehalten im Straßenverkehr

Bobenheim-Roxheim. Ein 68-jähriger Mann hat am Freitagabend gegen 17 Uhr einem 30-jährigen PKW-Fahrer an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/ Frankenthaler Straße die Vorfahrt genommen und versucht, ihn anschließend in einem Streitgespräch zu schlagen und zu beleidigen. Dies teilte die Polizei mit. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten beide Fahrzeugführer stark abbremsen. Anschließend kam es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 68-Jährige entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Wenig später wurde der 68-Jährige durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da bei ihm Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 68-jährigen Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.