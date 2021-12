67-Jähriger schlägt Taxifahrer mit Faust ins Gesicht

Speyer. Ein 67-jähriger Fahrgast eines Taxis hat dem Fahrer einen Faustschlag verpasst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Mittwoch in der Wormser Straße in Speyer die Fassung verloren, als der 43-jährige Taxifahrer an einer rot zeigenden Ampel warten musste. Der Fahrer habe den Fahrgast zur Beruhigung aufgefordert, was bei dem Fahrgast das Gegenteil bewirkte und ihn zu einem Faustschlag ins Gesicht des Taxifahrers veranlasste. Dadurch entstanden Schmerzen an der Oberlippe des Fahrers, der auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verzichtete. Gegen den 67-Jährigen, welcher dem Fahrer einen ungünstigen und falschen Fahrweg vorwarf, wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

