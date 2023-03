Speyer. Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen in Speyer von einem Autofahrer angefahren worden. Als der 56-Jährige von der Bahnhofstraße nach links auf den Postplatz abbog, überquerte die 67 Jahre alte Frau die Straße, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug stieß gegen ihre Hüfte, weshalb die 67-Jährige unter Schmerzen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Fahrzeug blieb unbeschadet.

