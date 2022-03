Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe Nußloch sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 28 Jahre alte Autofahrerin auf den Wagen eines 66-Jährigen auf. Der 66-Jährige hatte zuvor wegen eines Wildunfalls abbremsen müssen, hieß es. Der Wagen des 66-Jährigen sei durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert worden. Die Verletzten wurden laut Polizei in umliegende Kliniken gebracht.

