66 Fische gestohlen

Eberbach. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag aus einem Zuchtbecken des Angelsportvereins in Eberbach sämtliche Lachs-Forellen entwendet. In dem Becken befanden sich nach Angaben der Polizei 66 Fische mit einem Gewicht von je drei Kilogramm. Hinweise auf die Täter liegen keine vor. Sie flüchteten unerkannt mit den gestohlenen Fischen vom Gelände des Angelsportvereins. Insgesamt entstand für den Angelsportverein ein Schaden in Höhe von fast 6000 Euro, teilt die Polizei weiter in einer Pressemeldung mit. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/921 00 bei der Polizei zu melden. mik

