65 Jahre alter vermisster Mann aus Lindenfels inzwischen aufgefunden

Lindenfels. Seit Freitagmorgen um 10.30 Uhr wurde ein 65-jähriger Bewohner eines Lindenfelser Seniorenheims vermisst - inzwischen ist der Mann aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 65-jährige Vermisste ist um die Mittagszeit in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Wohnung seiner Tochter in behandlungsbedürftigem Zustand aufgefunden worden. Zur medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Vermisstensuche Demenzkranke 86-Jährige nach Drohnensuche in Weggraben gefunden Mehr erfahren Blaulicht Vermisster 55-Jähriger aus Ludwigshafen ist tot Mehr erfahren