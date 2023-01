65-Jähriger Autofahrer fährt in Dudenhofen in Rollerfahrerin

Dudenhofen. Ein 65-Jähriger Autofahrer ist am Freitagmittag in Dudenhofen mit einer Rollerfahrerin zusammengestoßen. Polizeiangaben zufolge hat sich der Mann nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten, so dass er mit der Frau die ihm entgegenkam, zusammenstieß. Die 59-jährige Frau zog sich eine Schürfwunde an der Hand zu. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Polizei zudem feststellen, dass die Rollerfahrerin nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, die Rollerfahrerin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1