65-Jährige via WhatsApp um mehrere tausend Euro betrogen

Bammental. Eine Frau aus Bammental ist am Freitagnachmittag Opfer einer Betrugsmasche geworden, die in den letzten Wochen trotz vieler öffentlicher Bekanntmachungen und Warnmeldungen dennoch immer weiter Verbreitung findet. Nach Angaben der Polizei hatte die 65-jährige eine Nachricht via WhatsApp erhalten, die angeblich deren Tochter mit einer "neuen" Handynummer geschickt haben soll. Dabei bat die angebliche Tochter die Frau, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dringend eine Überweisung tätigen zu müssen, die aufgrund von Handy-Problemen bei ihr nicht möglich sei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Letztlich verfügte die 65-Jährige, im Glauben ihrer Tochter auszuhelfen, eine Überweisung in Höhe von 1900 Euro auf ein Bankkonto das die Betrüger ihr mitteilten. Am nächsten Tag wurde die 65-Jährige, nach einem Gespräch mit einer ihrer Kinder auf den Betrug aufmerksam und erstattete Anzeige bei der Kriminalpolizei.