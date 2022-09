65-Jährige aus Worms vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Worms. Die 65-jährige Linda Ackermann aus Worms wird seit diesem Freitag vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist die Frau etwa 1,55 Meter groß, schlank, und hat graues, längeres Haar sowie ein asiatisches Erscheinungsbild. Sie trägt vermutlich eine blaue Hose, eine olivfarbene Bluse und eine beige Weste.

Die Vermisste sei krankheitsbedingt orientierungslos und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden, so die Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen seien bislang erfolglos geblieben. Die Beamtinnen und Beamten bitten daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Frau war das Brauereiviertel in Worms.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241/852-0 entgegen. Ein Bild der Vermissten ist hier abrufbar.