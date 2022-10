64-jähriger aus Sinsheim vermisst

Sinsheim. Der 64-jährige Joachim Reichhardt (Fahndungsbild) aus Sinsheim wird seit Freitagmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde er zuletzt in der GRN-Klinik in Sinsheim gesehen, wo er sich aufgrund einer medizinischen Behandlung aufhielt. Er soll sich aufgrund einer Vorerkrankung in einem hilflosen Zustand befinden.

Der Vermisste ist 180cm groß, stämmig, hat eine Glatze und war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer grauweiß gestreiften Weste. Sein rechtes Auge ist zudem blau unterlaufen.

Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Telefonnummer 0621/1745555 entgegen.