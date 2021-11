63-Jähriger tot nach Wohnungsbrand in Frankenthal aufgefunden

Frankenthal. Nach einem Wohnungsbrand in Frankenthal hat die Polizei einen toten 63-Jährigen aufgefunden. Das Feuer war in der Nacht von Samstag kurz vor Mitternacht ausgebrochen, wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft bekanntgab. Fast alle Bewohner des Hauses in der Nordendstraße konnten sich in Sicherheit bringen. Die Polizei fand jedoch in der Brandwohnung den leblosen Körper eines 63 Jahre alten Mannes. Weitere Informationen zur Brand- und Todesursache sind noch nicht bekannt. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1