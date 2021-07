Bad Dürkheim. Ein Pkw ist am Sonntag vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 63-jährige Fahrzeugführer aus Freinsheim das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Mann hatte bereits zuvor technische Probleme festgestellt und zur Überprüfung des Fahrzeuges angehalten. Die Bruchstraße in Bad Dürkheim musste für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

