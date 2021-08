62-Jähriger schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Haßloch. Ein 62-jähriger Mitarbeiter eines Wertstoffhofs in Haßloch ist am Dienstagvormittag von einem 42-jährigen Besucher schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wies der Mitarbeiter gegen 10 Uhr den Besucher lediglich auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hin. Daraufhin schlug der 42-Jährige zunächst mit der Faust, dann mit einer Holzlatte auf den 62-Jährigen ein. Beim Verlassen des Wertstoffhofs, wenige Sekunden später, fuhr der Besucher mit seinem Auto auf den 62-jährigen Angestellten zu, erfasste ihn und verletzte ihn schwer. Der Verletzte kam in die Unfallklinik, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 42-Jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

