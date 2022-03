62-Jährige muss Strafe nach Heil-Hitler-Geste zahlen

Frankenthal. Die ehemalige Frankenthaler Stadträtin Miroslawa Wagner (AfD) ist wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen per Strafbefehl zur Zahlung einer Geldstrafe von etwas unter 500 Euro verdonnert worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Frankenthal auf Anfrage mitteilte, sei das Schreiben bereits zugestellt, gegen das 14 Tage lang Einspruch eingelegt werden kann. Wagner (62) hatte im Dezember auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen gegenüber zwei Polizeibeamten den rechten Arm gehoben und „Heil Hitler“ gerufen. Die gebürtige Polin entschuldigte sich später und rechtfertigte ihr Tun mit einer Übersprungs-handlung. Das NS-Regime habe sie nicht verherrlichen wollen. Und sie habe nicht gewusst, dass der Hitlergruß in Deutschland strafbar ist. Die Frau habe keine Vorstrafen, so die Staatsanwaltschaft. Auf massiven Druck aus der eigenen Fraktion hatte Wagner gegenüber Oberbürgermeister Martin Hebich ihr Stadtratsmandat wenige Wochen nach der Demo niedergelegt. Auch aus der AfD ist die Frau im Januar nach Mitteilung des Landesverbandes ausgeschieden.

