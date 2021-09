62-Jährige Motorradfahrerin bei Auffahrunfall in Dielheim verletzt

Dielheim. Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag ist eine 62-jährige Motorradfahrerin in Dielheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 62-Jährige gegen 15 Uhr von der Meckesheimer Straße nach rechts auf die L 612 in Richtung Dielheim abbiegen, musste aber noch wegen des herrschenden Verkehrs anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende 31-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bis zum Ende der Unfallaufnahme regelten Polizisten den Verkehr.