Obrigheim. Eine 62-Jährige hat am Samstagvormittag einen Schwächeanfall erlitten und einen Verkehrsunfall in Obrigheim verursacht. Wie die Polizei berichtet, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und stieß ungebremst gegen mehrere geparkte Fahrzeuge in der Albsheimer Hauptstraße. Der entstandene Sachschaden liegt in Höhe von rund 40.500 Euro. Die 62-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen.

