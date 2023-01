Maikammer. Eine 61 Jahre alte Frau die per Haftbefehl in Maikammer gesucht wird konnte kurzerhand ihren Strafbefehl bezahlen. Polizeiangaben zufolge wollte die Frau in einer Bank übernachten. Die Beamten haben die Personalien der Frau überprüft und festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen sie ausstand. Kurzerhand konnte sie den Geldautomaten bedienen und 300 Euro für den Strafbefehl bezahlen. Im Anschluss daran wurde ihr ein Platzverweis erteilt.

