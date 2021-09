Speyer. Das große Science-Fiction-Treffen kann im Technik Museum Corona-bedingt nicht stattfinden, aber am Samstag und Sonntag, 25. und 26. September, zieht es Kostümfans und Cosplayer wieder nach Speyer. Ob Star Wars, Star Trek, Anime- oder Disney-Charaktere, Marvel oder DC Superhelden – willkommen sind laut Veranstalter alle, die Spaß an Verkleidungen haben – und zwar egal welchen Genres.

Mit einer kleinen Anzahl befreundeter Clubs und Mitgliedern des Museumsfördervereins gibt es an beiden Tagen zwischen 10 und 16 Uhr Fotomöglichkeiten, Infostände und Vorträge. Passend zum 60. Geburtstag der Science-Fiction-Romanreihe Perry Rhodan zeigt der Mannheimer Stammtisch eine kleine Ausstellung in der Raumfahrthalle. Mit dem Vortrag „60 Jahre Perry Rhodan: Die größte Weltraum(Roman)Serie der Welt feiert ein besonderes Jubiläum!“ gibt Science-Fiction-Experte Robert Vogel einen Überblick über das „Perryversum“, dessen Fans und das, was es so einzigartig macht. Die Vorträge finden am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 12 Uhr im Forum Kino statt. red/sal