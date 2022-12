60-jährige mit dem Enkeltrick auf WhatsApp um 3000 Euro gebracht

Edenkoben. Eine 60 Jahre alte Frau ist durch eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter um 3000 Euro betrogen worden. Die Betrüger hatten die Frau in eine lange Konversation auf WhatsApp verwickelt und sich so ihr Vertrauen erschlichen teilte die Polizei mit. Der 60-jährigen wurde erzählt, dass das Onlinebanking der vermeintlichen Tochter nicht mehr funktioniere und eine Rechnung für Gardinen in Höhe von knapp 3.000 Euro bezahlt werden müsse. Der "Tochter" wurden im Anschluss 3000 Euro überwiesen. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie Betrüger um eine Sprachnachricht bitten oder vor einer Überweisung die Person mit der Sie kommuniziert haben, anrufen sollen, um deren Identität zu überprüfen. Nur so können Sie sicher sein, dass keine fremde Person Ihren Account missbräuchlich verwendet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1