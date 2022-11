60-jährige Frau in Speyer ausgeraubt

Speyer. Am heutigen Mittwochnachmittag ist eine Frau in Speyer ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, war sie um 14.52 Uhr auf dem Postplatz in Speyer unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter stieß die 60-Jährige zu Boden und entriss ihr die Handtasche. Der Täter flüchtete daraufhin mit dem Raubgut im Wert von rund 700 Euro. Durch sofortige Fahndungen konnte der Täter in der Rützhaubstraße in Speyer festgenommen werden. Der 21-jährige Mann, der auf die Täterbeschreibung passte, führte noch ein Teil des Raubguts mit sich. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor, worauf dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

