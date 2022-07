60-jährige Autofahrerin richtet Schusswaffe auf Rollerfahrer

Neustadt/Weinstraße. Ein 19-jähriger Rollerfahrer ist am Freitagabend in Neustadt an der Weinstraße von einer 60-jährigen Autofahrerin mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen die Frau eingeleitet.

Der 19-jährige Fahrer eines Rollers hatte in der Karl-Helfferich-Straße ein klärendes Gespräch wegen dem Verkehrsverhalten mit der 60-jährigen Autofahrerin führen wollen. Dafür trat er an das Fahrzeug der Frau heran und sprach durch die leicht geöffnete Seitenscheibe mit ihr. Die 60-jährige holte plötzlich eine Pistole aus einem Beutel, zeigte sie zunächst und zielte angeblich auf den 19-Jährigen. Der 19-Jährige entfernte sich und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Suche nach der Frau und dem Fahrzeug kam die 60-Jährige selbst auf die Polizeibeamten zu und gab sich zu erkennen. Sie räumte das Verhalten ein und gab an, aus Angst gehandelt zu haben. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, die erforderliche Erlaubnis war vorhanden.

