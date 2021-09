60 Corona-Neuinfizierte im Kreis Bergstraße - davon elf Fälle in Viernheim

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße hat das Landratsamt am Dienstagabend 60 neue Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen sind auch Städte und Gemeinden Verbreitungsgebiet des SHM, unter anderem die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. In unserer Auflistung nennen wir die Neuinfektionen und in Klammern die akuten Fälle:

Lampertheim: 1 (43)

1 (43) Viernheim: 11 (90)

11 (90) Bürstadt: 2 (42)

2 (42) Biblis: 2 (21)

2 (21) Groß-Rohrheim: 1 (15)

1 (15) Inzidenz: Die Inzidenz im Kreis Bergstraße liegt laut RKI bei 110,7.

Die Inzidenz im Kreis Bergstraße liegt laut RKI bei 110,7. Krankenhaus: Zurzeit befinden sich 17 Personen aus dem Kreis in stationärer Behandlung.