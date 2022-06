59-jähriger Biker nach Unfall am Marbach-Stausee gestorben

Odenwaldkreis. Zwei Tage nach einem schweren Motorradunfall auf der Bundesstraße 460 am Marbach-Stausee ist der verunglückte Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, erlag der 59-Jährige am Freitag seinen schweren Verletzungen. Er war den Angaben zufolge bei dem Unfall im Odenwaldkreis am Mittwochabend von einem entgegenkommenden Auto angefahren worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei den Biker beim Abbiegen übersehen. Der Motorradfahrer war nach dem Unfall mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Auto befand sich laut Polizei auch ein neunjähriges Kind, das leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde.