Speyer. Ein Autofahrer hat am Samstagvormittag zwei Verkehrsschilder in Speyer umgefahren. Wie die Polizei mitteilt, wich der 59-Jährige nach eigenen Angaben einem Hund in der Dr.-Eduard-Orth-Straße aus. Dabei fuhr er über eine Verkehrsinsel und anschließend gegen die Schilder. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

