59-Jährige bei Verkehrsunfall in Oftersheim leicht verletzt

Oftersheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B291 in Oftersheim ist eine 59-Jährige am Montagnachmittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr eine 70-jährige Nissan-Fahrerin auf der B 291 in Richtung Walldorf und wollte nach links in die Lessingstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die 59-Jährige, die mit ihrem Opel aus Walldorf kommend auf der B 291 fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 59-Jährige leicht verletzt. Sie, sowie die Fahrerin des Nissan und deren 13-Jähriger Beifahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Schwetzingen war zur Unfallaufnahme vor Ort und ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 70-Jährige.

