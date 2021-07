57-Jähriger greift Ehefrau mit Messer an und verletzt sie schwer - Tatverdächtiger in Haft

Germersheim. Ein 57-Jähriger soll am späten Donnerstagabend in Germersheim auf offener Straße seine von ihm getrennt lebende Ehefrau angegriffen und mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Ein zu Hilfe kommender Passant, der auf die Situation aufmerksam wurde, soll ebenfalls von dem Mann verletzt worden sein.

Wie die Staatsanwaltschaft Landau am Freitag mitteilte, flüchtete der Beschuldigte vom Tatort und konnte später an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Der 57-jährige Tatverdächtige wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlages und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die 46-jährige Frau erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen und musste notoperiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht zurzeit keine akute Lebensgefahr für die Frau. Der Passant erlitt eine Schnittwunde. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 oder per Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

