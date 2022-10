56-Jährige bei Auffahrunfall in Schriesheim schwer verletzt

Schriesheim. Eine 56-Jährige ist am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Schriesheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 16.30 Uhr eine 45-jährige Auto-Fahrerin mit ihrem Ford Transit auf der Schriesheimer Straße in Richtung Ladenburg. Auf Höhe eines Gartenbetriebs hatte bereits eine 56-jährige Auto-Fahrerin mit ihrem Daimler-Benz auf der Schriesheimer Straße angehalten, um anschließend nach links in den Neuweg abzubiegen.

Die 45-jährige Ford-Fahrerin versuchte noch abzubremsen, fuhr jedoch mit hoher Geschwindigkeit auf den Daimler-Benz auf. Die 56-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik und wurde dort stationär aufgenommen. Sie war an der Unfallstelle nicht ansprechbar. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde sie nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrerin des auffahrenden Ford und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Im Kofferraum der Daimler-Benz-Fahrerin befand sich ihr Doberman. Er wurde später von einem Angehörigen der Fahrerin an der Unfallstelle abgeholt und wurde nicht verletzt. Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers an der Unfallstelle wurde die Straße komplett ab 16.40 Uhr gesperrt und es kam bis zum Ende der Aufräumarbeiten gegen 18.25 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.