Frankenthal. Wegen der Tötung seiner Ehefrau mit einem Baseballschläger wird ein 55-Jähriger aus Limburgerhof in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das Landgericht Frankenthal hält den Mann für schuldunfähig.

AdUnit urban-intext1

Der Begriff der Tragödie werde mitunter inflationär verwendet, sagte Richter Andreas Tangl in seiner Urteilsbegründung. In diesem besonderen Fall treffe die Bezeichnung jedoch zu. In der Nacht zum 17. Juli 2020 hatte der 55-jährige mehrmals mit einem Baseballschläger gegen den Kopf seiner Ehefrau geschlagen, wodurch diese starb. Dennoch habe man es dem Vorsitzenden zufolge keineswegs mit einem „kaltblütigen Täter“ zu tun. Vielmehr sei das tragische Geschehen nach den Erkenntnissen aus der Hauptverhandlung „alleiniger Ausdruck einer schweren psychischen Erkrankung“.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

So sei der aus Bosnien stammende Mann zum Tatzeitpunkt als schuldunfähig zu betrachten, weswegen ihm das begangene Unrecht auch nicht persönlich vorgeworfen werden könne. Als Rechtsfolge wird der Täter auf unbestimmte Zeit im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht, wo er bereits seit Oktober in Behandlung ist.

Abweichend zur Antragsschrift – das Pendant zur Anklageschrift in einem Unterbringungsverfahren – schwächte das Gericht den Tatvorwurf auf Totschlag ab. Anhand der Spurenlage hatte sich das Mordmerkmal der Heimtücke nicht nachweisen lassen. Insbesondere war unklar geblieben, ob das Opfer tatsächlich, wie zunächst vermutet, arg- und wehrlos war.

AdUnit urban-intext2

Einzelheiten zum psychischen Zustand des Verurteilten wurden allerdings nicht bekannt, die Öffentlichkeit war während weiter Teile des Prozesses ausgeschlossen. Diese Möglichkeit sieht das Gerichtsverfassungsgesetz vor, sofern es um die Unterbringung eines Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus geht. Trotz der Schwere der Tat sah Richter Tangl eine Chance, dass der als „achtsamer und fürsorglicher Familienvater“ beschriebene Mann eines Tages entlassen werde und ein „gutes Leben führen“ könne. Unterstützung erfahre der 55-Jährige zudem von seinen Angehörigen, die lange Zeit so etwas wie eine „Traumfamilie“ gebildet hätten. tim