55-jähriger Mann in Spechbach vom Dach gestürzt

Spechbach. Am Montagvormittag in Spechbach ist ein Mann vom Dach eines Hauses in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der 55-Jährige kurz vor 10.30 Uhr ausgerutscht und ohne Sicherung sechs bis acht Meter auf eine Betonplatte gefallen. Der Mann war damit beschäftigt, Außenrollläden an Dachfenstern anzubringen. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der 55-Jährige mit Kopf- und Brustverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

