Einhausen. Ein 55 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend in Einhausen angegriffen und schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Ermittlungen überfielen ihn zwei Unbekannte gegen 23.30 Uhr auf einem Verbindungsweg zu einem Parkplatz in der Mathildenstraße, berichtet die Polizei. Sie schlugen ihm mehrfach ins Gesicht, sodass der 55-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zeugen des Angriffs werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06252/7060 abzugeben.

