55-Jähriger in Baumarkt von Schäferhund in Oberschenkel gebissen

Neustadt/Weinstraße. Ein 55-Jähriger ist am Freitag in Neustadt an der Weinstraße von einem Schäferhund gebissen worden. Nach Polizeiangaben besuchte der Mann aus Neustadt gegen 16.30 Uhr einen Baumarkt in der Chemnitzer Straße. Dort wurde er von dem fremden Hund in den Oberschenkel gebissen.

Der Hundehalter sei ein circa 60-jähriger Mann mit schwarzen Haaren gewesen. Diesen habe eine Frau begleitet. Da nach dem Vorfall keine Personalien ausgetauscht wurden, werden Zeugen, sowie der Hundehalter, gebeten sich bei der Dienststelle unter 06321/854-0 zu melden.