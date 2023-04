55-Jähriger betrunken und ohne Führerschein in Bensheim unterwegs

Bensheim. Ein 55 Jahre alter Autofahrer ist mit 1,3 Promille und ohne Führerschein am Dienstagnachmittag in Bensheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Wagen gegen 15.10 Uhr zivilen Verkehrsfahndern in der Schwanheimer Straße der Polizei auf. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,3 Promille an und einen Führerschein konnte der 55-Jährige den Ordnungshütern nicht vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Autofahrer wurde schon mehrmals ohne Führerschein kontrolliert. Die Polizei stellte das Auto sicher. Den Mann erwarten nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

